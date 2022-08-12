Казахстан с сентября начнет продавать часть нефти через Азербайджан в обход РФ – СМИ

Казахстан с сентября будет продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана Баку-Тбилиси-Джейхан, поскольку страна ищет альтернативу Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который Россия угрожала закрыть.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, найми с этим вопросом.

Экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых поставок или примерно 1,4 миллиона баррелей в день.

В течение 20 лет они транспортируются по трубопроводу КТК в российский черноморский порт Новороссийск, обеспечивающий выход на мировой рынок.

В июле российский суд угрожал закрыть КТК, что побудило правительство Казахстана и крупных иностранных производителей заключить контракты с другими компаниями как меру пресечения.

Ни одна из альтернатив не столь практична, как трубопровод КТК, что повышает риск дальнейшей волатильности на энергетических рынках.

По словам источника, казахстанская государственная нефтяная компания Kazmunaigaz (KMG) ведет переговоры с торговым отделом азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 миллиона тонн казахстанской сырой нефти через азербайджанский трубопровод, поставляющий нефть в турецкий средиземноморский порт Джейхан.

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Объем, который составляет чуть более 30 000 баррелей в сутки, совсем невелик по сравнению с обычными 1,3-1,4 млн баррелей в сутки, которые проходят по трубопроводу КТК, пишет Reuters.

По словам источника, окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а поток через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) начнется через месяц.

Еще 3,5 миллиона тонн казахстанской сырой нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса, сообщили два источника.

В сочетании с поставками BTC общий объем будет равен чуть более 100 тыс баррелей в сутки, или 8% потоков КТК. КазМунайГаз отказалась от комментариев для Reuters, а SOCAR не стала обсуждать конкретное соглашение.

Напомним:

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти в обход РФ – после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней.

Экономическая правда