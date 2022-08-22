Россия снова ограничила объемы транзита нефти из Казахстана

Каспийский трубопроводный консорциум, обеспечивающий работу основного маршрута для экспорта нефти из Казахстана, второй раз за лето объявил о снижении экспорта нефти по заявкам отправителей груза.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на заявление КТК.

Снижение экспорта там объяснили повреждением двух нефтеналивных причалов.

Консорциум заявил, что в целом использует три выносных причальных устройства (ВПП) и в августе водолазы обнаружили трещины в корпусах двух таких устройств. КТК обратился к их производителю - компании IMODCO и контролирующему эксплуатацию классификационному обществу ABS.

Угроза населению, флоре и фауне Черного моря из-за повреждений причальных устройств отсутствует, герметичность оборудования сохранена, инцидентов или аварий с разливом нефти отсутствует, утверждает КТК.

В июле российский суд заблокировал работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), обеспечивающего работу основного маршрута для экспорта нефти из Казахстана. Основанием для решения суда называют проверку 6 мая, в ходе которой Роскомнадзор обнаружил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Позже суд отменил запрет на перевалку нефти и заменил ее на штраф.

КТК - это основной экспортный маршрут для нефти из Казахстана, на который приходится 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов сырья.

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Проблемы в работе КТК оба раза возникали после визита в Россию президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева. В июне он принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.

На пленарной сессии с участием Владимира Путина он заявил, что так называемые "Л/ДНР", о признании которых накануне вторжения в Украину объявил Путин, это "квазигосударственные территории" и Казахстан против "хаоса", который может наступить, если все нации реализуют свое право на самоопределение.

Напомним:

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти в обход РФ – после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней.

Казахстан с сентября будет продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана Баку-Тбилиси-Джейхан, поскольку страна ищет альтернативу Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который Россия угрожала закрыть.

Экономическая правда