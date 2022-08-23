Новости 23 августа: над экономикой еврозоны нависла рецессия, Болгария хочет снова получать газ из РФ
О железной дороге. УЗ 23 августа запустила два модернизированных пассажирских поезда: на маршруте Киев-Ровно-Луцк начал курсирование модернизированный электропоезд Skoda, а на маршруте Киев-Белая Церковь запущен пригородный электропоезд, обновленный в пределах проекта Kyiv City Express.
Об экономике. Экономическая активность в еврозоне снизилась второй месяц подряд, сигнализируя о том, что опасения по поводу рецессии могут осуществиться
О газе. Правительство Болгарии начнет переговоры о возобновлении поставок газа по контракту с "Газпромом"
О "печати". Национальный банк осуществил эмиссию еще 30 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства
О санкциях. Министерство финансов США направило письмо ряду бизнес-ассоциаций в Турции с предупреждением о риске попасть под санкции в случае сотрудничества с россиянами, против которых были наложены ограничения
Эксклюзивы ЭП
Откроется ли Ocean Plaza и кому он принадлежит – русским или государству? Разбор
Близкий к Путину олигарх Аркадий Ротенберг потерял контроль над столичным Ocean Plaza. Заработает ли один из крупнейших ТРЦ Киева под управлением государства?