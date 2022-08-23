Болгарія вестиме переговори про поновлення поставок від "Газпрому"

Уряд Болгарії почне переговори про відновлення поставок газу за контрактом з "Газпромом".

Про це заявив міністр енергетики Болгарії Росен Христов, повідомляє "Свободна Европа".

За його словами, відновлення переговорів з російським "Газпромом" щодо постачання газу є неминучими.

Більше того, чиновник звинуватив попередній уряд у припиненні поставок від "Газпрому".

"Ми довели відносини з Росією до межі. Такого ніколи не було. Ми вислали всіх дипломатів. Ми припинили будь-яке спілкування, зберігалися якісь потворні файли", – сказав Христов.

У червні Болгарія вислала 70 російських дипломатів і чиновників за підозрою в шпигунстві.

Цю заяву Христов виголосив через день після того, як посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова заявила, що російський газ можна оплачувати "тільки в рублях" і що інших перешкод для поставок від "Газпрому" немає.

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Нагадуємо:

Уряд Болгарії вирішив прийняти лише одну з узгоджених семи поставок скрапленого газу від американської компанії Cheniere, незважаючи на те, що ціна майже на 30 євро нижча, ніж на європейських газових біржах.

10 серпня в столиці Болгарії Софії відбулася акція проти ризику того, що тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радєвим, укладе нову угоду з російським "Газпромом".