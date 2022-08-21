Россия нанесла разрушения Николаеву более чем на 813 миллионов

Gettyimages

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что российские оккупанты нанесли разрушения городу более чем на 813 млн гривен.

Об этом он сообщил в Telegram.

"По состоянию на сегодняшний день, российские оккупанты нанесли разрушения Николаеву более чем на 813 млн грн. В общей сложности есть около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта", – отметил мэр.

Сенкевич заявил, что в результате обстрела города в ночь с пятницы на субботу никто не пострадал, однако повреждения получили шесть жилых домов, в которых в общей сложности выбито более 60 окон.

Кроме того, уже проработано около 1500 обращений от жителей города относительно повреждений жилых домов. Также продолжаются работы над тем, чтобы как можно скорее восстановить жилье горожан и подготовить его к зиме.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 1 августа объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) увеличился до $108.3 млрд или 2,9 трлн гривен.

Мэр Сергей Моргунов прокомментировал меры по ликвидации последствий теракта 14 июля в Виннице, отметив, что размер нанесенного ущерба россиянам составляет 240 млн гривен.

Кабинет министров утвердил единую форму, которая будет фиксировать нанесенный российскими оккупантами ущерб жилью украинцев – поданные ранее справки будут оцифрованы.