Уряд створив єдину форму для фіксації завданих окупантами збитків житлу

Кабінет міністрів затвердив єдину форму, що фіксуватиме завдані російськими окупантами збитки житлу українців – подані раніше довідки будуть оцифровані.

Про це під час промови перед засіданням уряду у вівторок повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше така довідка складалась у довільній формі, через що виникла велика кількість непорозумінь, зазначив прем’єр. Тепер вона матиме уніфіковану форму, тож у кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, який підтверджує ці збитки.

"Уряд зараз затверджує форму акту обстеження об'єкту та механізм його складання. Будуть створені регіональні комісії на рівні громад, кожна комісія складатиметься з трьох людей, які заповнюють акт з інформацією про тип пошкодження", – розповів Шмигаль.

Всі нові акти, додав він, будуть складені у цифровій формі через Дію, а попередні акти будуть відцифровані та внесені у відповідну базу. Відповідальним за реалізацію процесу і надалі будуть органи місцевої влади.

Наразі українці через Дію подали більше 206 тисяч заяв про пошкоджене та зруйноване житло. Руйнування верифікуються комісією і далі людина зможе побачити в Дії документ, який підтверджує збитки.

Шмигаль зазначив, що цим рішенням уряд також закладає базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна.

Наступним етапом процесу фіксації збитків та відшкодування стане розробка уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитків, над якою зараз працює Мінрегіон. Детальніше процес компенсації та виплат буде зрозумілим після прийняття відповідного законопроєкту, додав прем’єр.

І завершальним, третім етапом, стане безпосередньо відшкодування збитків за зруйноване майно. "На нашу думку, це також має відбуватися через Дію, аби весь процес був максимально прозорим, відкритим, простим і справедливим", – підкреслив Шмигаль.

Водночас він зазначив, що фіксація та оцінка збитків наразі можливі лише на повністю деокупованих та безпечних територіях. Там, де тривають активні бойові дії, чи є тимчасова окупація, збитки будуть зафіксовані після остаточного звільнення цих міст і громад.

Щодо термінів, він наголосив, що у бюджеті наразі немає 40 млрд доларів на відшкодування зруйнованого житла, адже всі кошти пріоритетно спрямовуються на оборону. Тому повноцінний процес відшкодування почнеться одразу після того, як конфісковані російські кошти на Заході надійдуть до України.

Нагадуємо:

Загальні втрати економіки України через війну, зокрема – непрямі на кшталт зниження ВВП, припинення інвестицій, відтоку робочої сили, додаткових витрат на оборону та соціальну підтримку тощо, коливаються від 564 млрд дол до 600 млрд дол.