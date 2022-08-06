Збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці оцінюють у 240 мільйонів 

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Міський голова Сергій Моргунов прокоментував заходи з ліквідації наслідків теракту 14 липня у Вінниці, зазначивши, що розмір завданої шкоди росіянами становить 240 млн гривень.

Пре це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради.

Очільник міста зауважив, що оцінюється вартість завданої шкоди зроблена без врахування зруйнованих приміщень будинку побуту "Ювілейний" та Будинку офіцерів.

"У терміновому порядку замінюємо зірвані вибуховою хвилею дахи. Коштом бюджету встановимо вікна у під’їздах", - повідомив Моргунов.

Міський голова додав, що у співпраці з міжнародними фондами здійснюють заміну побитих вікон у квартирах родинам, які зараз перебувають у найбільш скрутному становищі.

Нагадаємо:

Станом на 1 серпня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури (у грошовому еквіваленті) збільшився до $108.3 млрд або 2,9 трлн гривень.