Российские оккупанты распиливают ММК Ильича на металлолом – Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики начали распиливать конструкции Меткомбината им. Ильича на металлолом.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Сегодня над комбинатом поднялся дым. Это вызвано началом распилом крупногабаритного металлолома, частично со скрапом (металлолом вместе со шлаком). Фактически, на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом", – написал он.

Как уже сообщалось, оккупанты грабят металл украинских предприятий и вывозят его из города. Также известно о массовых кражах украинского зерна и попытках продать их третьим странам, в частности – Сирии. Чтобы вывозить грузы, еще с мая оккупанты пытаются восстанавливать порт в оккупированном Мариуполе.

По словам директора порта Игоря Барского, на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн дол. Зерна было существенно меньше – 3,4 тыс. тонн на складах и еще 9 тыс. тонн на судне под иностранным флагом у одного из причалов. Известно, что этот металл принадлежал "Метинвесту" Ринату Ахметову, в который входят "Азовсталь" и ММК Ильича.

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В конце июля российские оккупанты возобновили электроснабжение в порт Мариуполя, чтобы использовать его для вывоза краденого у украинских фермеров зерна и металла.





