Окупанти відновили електропостачання в порт Маріуполя для крадіжок зерна

Російські окупанти відновили електропостачання в порт Маріуполя, аби використовувати його для вивезення краденого в українських фермерів зерна.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, наразі триває підготовка для перевалки зерна. В неділю, за його словами, у місті були зафіксовані перші зерновози, що рухалися в бік порту.

Зерновози в'їхали в місто з Донецького напрямку, розповів він.

На початку липня окупанти у Маріуполі також запустили буксирний кран для очищення суходного каналу та акваторії порту, аби вивозити суднами крадене українське зерно та метал.

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З травня окупанти намагаються частково відновлювати порт в окупованому Маріуполі, на території якого знаходяться український метал та зерно.

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За словами директора порту Ігоря Барського, на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн дол. Зерна було суттєво менше – 3,4 тис тонн на складах і ще 9 тис тонн на судні під іноземним прапором біля одного з причалів.

Спершу окупанти розблокували старі ворота порту. З урахуванням глибини близько 3,5 м, туди могли входити судна річкового типу з невеликою осадкою. Проте російські судна не можуть зайти у порт доти, поки не буде розчищена акваторія порту від затонулого морського транспорту.

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