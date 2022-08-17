"Нафтогаз" снова не получил согласия инвесторов на отсрочку выплат по внешнему долгу

НАК "Нафтогаз Украины" не удалось получить согласие инвесторов на двухлетнюю отсрочку выплат по трем выпускам еврооблигаций

Об этом говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

Так, необходимый кворум (свыше 2/3) был достигнут только на собрании еврооблигаций на 335 млн долл. с погашением в июле 2022 года, однако за отсрочку было подано лишь примерно 22% голосов при необходимом минимуме в 75%.

По двум другим выпускам – с погашением в 2024 году на 600 млн евро и с погашением в 2026 году на 500 млн долларов – кворума не было, поэтому будут созваны повторные сборы.

"Нафтогаз" уточнил, что на собрание по евробондам в 2024 году зарегистрировались владельцы примерно 49% облигаций и примерно 74% поданных голосов было отдано в пользу предложения НАК.

Что касается еврооблигаций 2026 года, выплата процентов и погашение по которым приходятся на ноябрь, на сборы зарегистрировалось примерно 54%, а за отсрочку было подано около 43% голосов.

Повторное собрание по еврооблигациям-2024 и еврооблигациям-2026 назначено на 31 августа. В "Нафтогазе" ожидают, что это собрание будет иметь кворум.

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Компания подчеркнула, что условия запроса согласия на отсрочку выплат были утверждены правительством и соответствуют условиям, предложенным сувереном и другими украинскими государственными эмитентами 20 июля. Эти условия были поддержаны собственниками внешнего долга Украины, а также госкомпаний "Укрэнерго" и "Укравтодор".

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что скорректированное предложение НАК "Нафтогаз Украины" по еврооблигациям не нашло поддержки у владельцев еврооблигаций, считающих компанию устойчивым бизнесом.

НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода 26 июля не выплатил бондхолдерам долги по облигациям, что означает дефолт компании. НАК должен был до конца вторника выплатить 335 млн долларов тела долга (по выпуску 2022 года) и 45 млн евро процентов (по выпуску 2024 года). После этого НАК повторно попросил держателей евробондов об отсрочке выплат.

Чтобы провести выплаты, Нафтогаз должен был получить согласование правительства, которое оно не предоставило. НАК утверждает, что имеет на счетах достаточно средств для выплат по еврооблигациям и предупреждает о негативных последствиях для Нафтогаза и страны в случае "жесткого дефолта".

Держатели евробондов "Нафтогаза" ранее отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года.