"Нафтогаз" просить тримачів єврооблігацій про реструктуризацію та додав нові умови

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НАК "Нафтогаз України" повторно попросив держателів євробондів через їхнього емітента Kondor Finance plc про відстрочку виплат за ними на два роки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні зазначається, що на відміну від попереднього запиту, компанія пропонує відстрочити погашення та відповідно продовжити обіг на два роки не лише євробондів-2022, а і євробондів-2024 та євробондів-2026.

"Запитуване відстрочення термінів погашення та процентних платежів із погляду грошових потоків загалом відповідає умовам, запропонованим іншими українськими державними емітентами, та умовам, внесеним у запит згоди, ініційований українським сувереном 20 липня 2022 року", – наголошується в біржовому повідомленні.

Запуск нового запиту згоди затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів №670 від 1 серпня 2022 року.

"Уряд наполегливо рекомендує інвесторам підтримати ці пропозиції, "які є частиною зусиль України щодо проактивного управління своїми борговими зобов'язаннями та борговими зобов'язаннями важливих державних структур перед інвесторами, приділяючи при цьому пріоритетну увагу важливим стратегічним цілям", – йдеться у повідомленні.

Дедлайн голосування за запитом згоди – 16:00 12 серпня, а збори й оголошення результатів призначено на 17 серпня.

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Раніше голова правління НАК Юрій Вітренко зазначав, що для отримання згоди держателів єврооблігацій на перших зборах кворум має становити 2/3 загальної номінальної вартості єврооблігацій. "За" мають проголосувати 75% учасників зборів.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду 26 липня не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії. НАК повинен був до кінця вівторка виплатити 335 млн доларів тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року).

Аби провести ці виплати, Нафтогаз повинен був отримати погодження уряду, яке той не надав. НАК стверджує, що має на рахунках достатньо коштів для виплат за єврооблігаціями, та попереджає про негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку "жорсткого дефолту".

Тримачі євробондів "Нафтогазу" раніше відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки.

За даними джерел ЕП, з боку іноземних партнерів України існує нерозуміння, чому за умови замороження виплат за державним боргом, приватні інвестори продовжують отримувати кошти. Спроби "Нафтогазу" сплатити за боргом при цьому викликають занепокоєння у ключових кредиторів держави.

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що невідкладно запропонують нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.