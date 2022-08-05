Из-за войны потребление газа в Украине упало на 40%

В результате российской инвазии использование природного газа сократилось на 40%.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.

По мнению министра, подобная динамика может повлиять на пересмотр правительством плана по заполнению газохранилищ на этот отопительный сезон. Напомним, что "Нафтогаз" обязан увеличить запас газа с нынешних в 12 млрд кубометров до 19 млрд кубометров.

В частности, в импортных планах "Нефтегаза" привлечь около 2,7 млрд кубометров газа и дополнительно закупить 1,8 млрд кубометров закупить на внутреннем рынке. В результате роста мировых цен на газ, общий дефицит средств группы для подготовки к отопительному сезону может составить 219 млрд гривен.

Также Галущенко отметил, что в этом году часть газа может использоваться не только для постоянного потребления, но и для производства электроэнергии. Такая ситуация достаточно вероятно, ведь вследствие вражеских обстрелов могут возникнуть логистические проблемы с доставкой угля на теплогенерирующие предприятия.

Планы по накоплению газа и угля, добавил министр, рассчитаны на критические сценарии, чтобы при сложных обстоятельствах обеспечить энергоснабжение для населения.

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