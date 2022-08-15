Кубраков: цены на топливо с возвратом акцизов почти не изменятся

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После частичного возвращения акцизов на дизтопливо и бензины цены на них не изменятся, или колебания будет "в пределах погрешности", считает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Об этом он рассказал в ходе брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.

Кубраков рассказал, что акцизы планируется вернуть частично, а не в полной мере до уровня, действовавшего до начала полномасштабной войны.

Акцизы и НДС на топливо были отменены в марте на фоне кризиса на рынке горючего, поэтому правительство делало все, чтобы насытить рынок ресурсом. В июле, заявил министр, ситуация стабилизировалась: горючее есть у всех сетей АЗС, во всех регионах, как в больших, так и малых сетях.

Он отметил, что, несмотря на повышение курса гривни Национальным банком, цены на топливо на некоторых АЗС продолжают падать. Это обусловлено тем, что стоимость горючего на мировых рынках тоже уменьшается, пояснил министр.

Учитывая эти обстоятельства, Мининфраструктуры предложило ввести акцизный налог на бензин и дизель на уровне 100 евро за 1000 л. До полномасштабной войны ставки составляли 213 евро и 140 евро соответственно, поэтому правительство предлагает вернуть их частично.

Сейчас цена на мировых рынках продолжает падать. … Я надеюсь, что розничные цены на дизель вообще не будут изменены в рознице, а на бензин повышение будет незначительным", – рассказал он Кубраков, и впоследствии уточнил, что повышение допускается "в пределах погрешности".

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В то же время Кубраков заявил, что повышение налога на добавленную стоимость с действующих льготных 7% до "довоенных" 20% пока не планируется.

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Напоминаем:

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения акцизами на горючее.

Ранее, в апреле, Верховная Рада уже думала о возврате акцизного налога на топливо и 20% налога на добавленную стоимость, однако впоследствии отказалась от инициативы.

В марте парламент принял закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который, в частности, предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.