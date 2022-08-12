Налог на импорт: НБУ оценил дополнительные доходы в бюджет в 15-18 миллиардов в месяц
Национальный банк оценивает экономический эффект от введения нового налога на импорт в 15-18 млрд грн в месяц.
Об этом в интервью Forbes Украина заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
"Быстрое возобновление импорта, в том числе неприоритетных товаров в условиях войны, истощает резервы. Другой аспект – дополнительный сбор улучшит ситуацию с дефицитом бюджета. Это уменьшит потребность в эмиссии, попадающей на валютный рынок и также давит на резервы. Исчерпание резервов будет угрожать неконтролируемыми" процессами, что приведет к существенному удорожанию импорта и будет иметь разрушительные последствия для украинских производителей", - пояснил он.
"Мы постоянно подчеркиваем – сейчас хороших для всех решений просто не существует. И нужно делать то, что позволит финансовой системе продержаться в условиях полномасштабной войны. Как именно будет выглядеть этот налог – это уже компетенция Минфина, но мы присоединяемся к дискуссиям для поиска оптимального варианта", – добавил Шевченко.
По расчетам НБУ, ожидаются дополнительные доходы в бюджет в 15–18 млрд грн в месяц.
Но фискальный эффект должен оценивать Минфин, отметил глава НБУ.
"При этом мы не ожидаем существенного влияния на инфляцию. Появление этого сбора прибавит один процентный пункт к годовому показателю, но этот эффект уже учтен в нашем прогнозе", - отметил он.
Напомним:
По расчетам Национального банка Украины введение налога в размере 10% на операции по покупке валюты для импорта товаров и услуг приведет к росту инфляции примерно на 1 процентный пункт.
Накануне заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается налог в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг.
Национальный банк Украины выступил в поддержку введения в Украине налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций.
Экономическая правда