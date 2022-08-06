Налог 10% на покупку валюты: в Нацбанке поддержали идею

Национальный банк Украины выступил в поддержку введения в Украине налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос "Экономической правды".

"С точки зрения Национального банка, как органа ответственного за стабильность гривны, дополнительные налоги на импорт в текущих условиях должны рассматриваться как меры по усилению конкурентоспособности отечественных производителей, снижению оттока валюты из страны, уравновешению платежного баланса и сокращению дефицита бюджета", — отметили там.

В регуляторе добавили, что разработка налога находится в компетенции Министерства финансов, однако специалисты НБУ также вовлекаются в этот процесс, учитывая потенциально важную роль банков в администрировании такого налога.

Накануне заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается налог в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг.

Напомним:

Сейчас иностранные партнеры пообещали Украине почти 34 млрд долл. финансовой поддержки в форме грантов, кредитов и кредитных гарантий, наибольшую поддержку оказывают США и ЕС.

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Из обещанной суммы 12,7 млрд долларов из этой суммы уже поступило в государственный бюджет Украины. Только треть обещанного финансирования является грантовой, то есть такой, которую нам не придется возвращать в будущем.

При этом иностранной помощи пока недостаточно: она покрывает лишь более половины (52%) потребностей государственного бюджета с 24 февраля. Низкие поступления финансирования в апреле, мае и первой половине июня заставили НБУ профинансировать дефицит бюджета в 170 млрд гривень.

Ранее в НБУ предлагали помимо возврата к налогообложению импорта ввести дополнительный импортный сбор на позиции некритического импорта.

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