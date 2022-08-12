Николаевская и Закарпатская области завершили сбор зерна

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В Украине собрали 20,8 млн тонн зерна нового урожая, в частности Николаевская и Закарпатская области завершили уборку культур ранней группы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что сельхозпроизводители Одесщины и Днепропетровщины намолотили более 2 млн. тонн зерна каждая, еще 5 областей пересекли миллионный показатель сбора зерновых. В Николаевской и Закарпатской области рапса и гороха обмолочено уже 95%, пшеницы 82% ячменя 89%.

В целом уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 5,5 млн. га (49%), намолочено 20,8 млн. тонн зерна, среди них:

пшеницы – 15,4 млн тонн;

ячменя – 4,9 млн тонн;

гороха – 239 тыс. тонн.

Кроме того, сбор озимого рапса проведен на площади 1 млн 42 тыс. га, намолочено 2,9 млн тонн семян. Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области 62 ц/га.

Напомним:

В пятницу ожидается прибытие в порт "Южный" судна Brave commander для загрузки 23 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

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В Украине собрали ранние зерновые и зернобобовые культуры с 4,8 млн. га, что составляет 41% посевных площадей, и уже намолотили 17,5 млн. тонн зерна нового урожая.

Украинские фермеры в результате морской блокады могут посеять от 30% до 60% меньше пшеницы, ячменя и озимых в этом году из-за недополученных средств от экспорта продукции