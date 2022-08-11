Боротьба з голодом: в український порт зайде судно для відправлення зерна в Ефіопію

У пʼятницю очікується прибуття в порт "Південний" судна Brave commander для завантаження 23 тисяч тонн пшениці для Ефіопії в рамках Світової продовольчої програми ООН.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Судно Brave commander під прапором Ліберії завантажить понад 23 тис. тонн пшениці для боротьби з голодом в Східній Африці.

Зазанчається, що судно зафрахтоване в рамках Світової продовольчої програми ООН і буде направлено через порт Джибуті до Ефіопії.

Нагадуємо:

Близько 375 тисяч тонн зернових вантажів та інших продуктів вдалося вивезти морським "зерновим коридором".

Україна вивчатиме можливість долучення Миколаївського морського порту до "зернового коридору" у разі дотримання РФ домовленостей щодо розблокування українських портів та гарантування безпеки.