Боротьба з голодом: в український порт зайде судно для відправлення зерна в Ефіопію
У пʼятницю очікується прибуття в порт "Південний" судна Brave commander для завантаження 23 тисяч тонн пшениці для Ефіопії в рамках Світової продовольчої програми ООН.
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.
Судно Brave commander під прапором Ліберії завантажить понад 23 тис. тонн пшениці для боротьби з голодом в Східній Африці.
Зазанчається, що судно зафрахтоване в рамках Світової продовольчої програми ООН і буде направлено через порт Джибуті до Ефіопії.
Нагадуємо:
Близько 375 тисяч тонн зернових вантажів та інших продуктів вдалося вивезти морським "зерновим коридором".
Україна вивчатиме можливість долучення Миколаївського морського порту до "зернового коридору" у разі дотримання РФ домовленостей щодо розблокування українських портів та гарантування безпеки.