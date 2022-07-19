Через морську блокаду аграрії можуть посіяти на 60% менше пшениці та ячменю – Сольський

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Українські фермери внаслідок морської блокади можуть посіяти від 30% до 60% менше пшениці, ячменю та озимих цьогоріч через недоотримані кошти від експорту продукції.

Про це міністр агрополітики Микола Сольський розповів в інтервʼю Financial Times.

За його словами, аграрії можуть опинитися у стані фінансової кризи, якщо не буде знято російську блокаду Чорного моря. Багатьом із них бракувало б грошей, щоб заплатити за насіння, добрива, гербіциди та паливо для посіву озимої пшениці.

Замість цього вони вирощували б ріпак, який не використовується у виробництві зернових або хліба, але має вищу ціну та нижчу врожайність, а відтак і легше транспортується.

Сольський пояснив, що тривала блокада позбавить фермерів грошових потоків і "розірве фінансовий цикл" сільського господарства , що призведе до подальшого значного падіння експорту.

"Аграрії скоротять посіви озимих, пшениці та ячменю від 30 до 60%, – сказав він.

Зберігання зерна, натомість, наразі не є критичною проблемою, адже фермери можуть використовувати для цього мобільні сховища. Але відсутність експортних продажів завдасть їм фінансового удару. Хоча в Україні є декілька великих агробізнесів, 70% врожаю вирощується саме на фермах середнього розміру.

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Сольський припускає, що уряд може бути вимушений втрутитися у допомогу фермерам. "У гіршому випадку уряду доведеться запровадити програми фінансування", — сказав він.

Україна – п’ятий у світі експортер пшениці. На країну припадає 80% пшеничного імпорту Лівану, а для таких країн, як Сомалі, Сирія та Лівія Україна є основним постачальником .



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Нагадуємо:

Російський військовий флот блокує морські шляхи до портів України на узбережжі Чорного моря, унеможливлюючи безпечне перевезення зерна до інших країн. Як наслідок, агроекспортери мусили переорієнтуватися на річкові порти та сухопутні шляхи – автотранспорт та залізницю. У червні таким чином вдалося проекспортувати понад 2 млн тонн агропродукції. До великої війни, для пороівняння, місячний експорт сягав 5-6 млн тонн.

Під час зустрічі між Україною, ООН, РФ та Туреччиною у Стамбулі сторони домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна. Відповідний коридор має запрацювати цього тижня, після підписання документа про його створення.