Новости 11 августа: возвращение McDonald’s, нефтяное эмбарго заберет обрушить российскую добычу

О McDonald's. В McDonald's Украина заявили, что рестораны сети будут открываться поэтапно – первыми откроются заведения в Киеве и на западе Украины.

О ЗАЭС. Украина восстановила резервную линию питания, захваченной российскими войсками Запорожской АЭС, которая до этого была соединена с энергосистемой только одной линией из четырех основных

Об авиаперевозках. Исполнительный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири заявил, компания больше не будет предлагать рейсы по самым низким ценам из-за резкого роста стоимости топлива.

Об энергетике. Компания Iberdrola SA запустила крупнейшую в Европе солнечную электростанцию на западе Испании – страна наращивает производство возобновляемой энергии, чтобы сократить зависимость от ископаемого топлива.

О санкциях. По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в России сократится примерно на 20% в начале следующего года, поскольку в декабре 2022-го вступит в силу эмбарго ЕС.

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