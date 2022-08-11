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МЕА прогнозує зниження видобутку нафти в РФ на 20% одразу після ембарго ЄС

Четвер, 11 серпня 2022, 18:59 - Олексій Павлиш

За даними Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти в Росії скоротиться приблизно на 20% на початку наступного року, оскільки у грудні 2022-го набуде чинності ембарго ЄС.

Про це пише Bloomberg.

Поступове щомісячне зниження почнеться вже цього місяця, оскільки Росія скорочує переробку, і прискориться, коли набере чинності ембарго, йдеться в ринковому звіті МЕА.

Агентство очікує, що до початку 2023 року видобуток скоротиться на 2 мільйонів барелів на день, незважаючи на значне відновлення видобутку в останні місяці.

ЄС припинить більшість закупівель сирої нафти з Росії з 5 грудня. З 5 лютого 2023 року набуває чинності заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.

При цьому нафта, яка надходить трубопроводом "Дружба", поки не потрапила під санкції.

За оцінками МЕА, після введення ембарго близько 1 млн. барелів нафтопродуктів і 1,3 млн. барелів на день сирої нафти з Росії залишаться незатребуваними.

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Видобуток нафти в Росії зріс за останні три місяці, сягнувши майже 10,8 мільйона барелів на день у липні на тлі збільшення внутрішньої переробки сирої сировини та значного експорту, оскільки країна перенаправляє потоки сирої нафти в Азію.

"Оскільки західні країни та їхні союзники наклали кілька хвиль енергетичних санкцій на Росію у зв’язку з її вторгненням в Україну, країна успішно перенаправляла свої поставки сирої нафти в Азію, подалі від ЄС, історично її найбільшого енергетичного ринку.

Азіатсько-Тихоокеанські покупці, не обмежені західними обмеженнями, охоче розкуповують російські барелі, які подешевшали через санкції", - пише Bloomberg.

У червні Китай вперше обігнав ЄС і став головним ринком для російської морської нафти, свідчать дані МЕА. Згідно зі звітом, ця країна імпортувала 2,1 мільйона барелів на день у порівнянні з 1,8 мільйона барелів на день в ЄС.

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Економічна правда

нафта Росія санкції ЄС
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