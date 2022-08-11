Україна відновила резервне електропостачання ЗАЕС – МАГАТЕ

Україна відновила резервну лінію живлення захопленої російськими військами Запорізької АЕС, яка до цього була з'єднана з енергосистемою лише однією лінією із чотирьох основних.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з ядерної енергетики повідомило про відновлення живлення, посилаючись на Держінспекцію з ядерного регулювання.

"Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення лінії, яка може використовуватися для забезпечення ЗАЕС електроенергією в разі потреби", – йдеться у повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріно Гроссі назвав відновлення резервної лінії позитивною подією.

Читайте більше у статті: Росіяни хочуть відключити Запорізьку АЕС від України. Чи можливо це та якими можуть бути наслідки?

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Глави МЗС "Групи семи" (G7) оприлюднили заяву з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у якій вимагають від Росії негайно повернути контроль над АЕС Україні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії, що російський обстріл 6 серпня поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС завдав певної шкоди, але радіація в нормі.

Ввечері 6 серпня російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.