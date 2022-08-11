Реструктуризация внешнего долга Украины поможет сэкономить 6 миллиардов долларов

Благодаря реструктуризации внешнего долга, Украина сэкономит почти 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

Инвесторы во внешний долг Украины согласились на отсрочку платежей до 2024 года с возможной пролонгацией еще на год. Спасибо за шаг солидарности. Благодарны также странам G7 за поддержку этой позиции", – написал глава правительства.

Премьер подчеркнул, что Украина сэкономит на выплатах почти 6 млрд долларов

"Эти средства помогут нам сохранить макрофинансовую стабильность, усилить устойчивость украинской экономики и увеличить мощь нашей армии", - рассказал Шмигаль.

Напоминаем:

Держатели свыше 90% условной стоимости находящихся в обращении ВВП-варрантов одобрили предложения Украины об отсрочке выплат и пересмотре условий относительно них.

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Кроме того, в среду, 10 августа, Украина получила необходимые согласия от собственников евробондов о реструктуризации суверенного долга – отсрочке выплат и срокам погашения по ним на два года.

В этот же день кредиторы двух государственных компаний, Укравтодор и Укрэнерго, согласились на отсрочку выплат по долгу сроком на два года до конца 2022 года.