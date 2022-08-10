Иностранные кредиторы Укравтодора и Укрэнерго тоже согласились перенести выплаты по долгу

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Кредиторы двух государственных компаний, Укравтодор и Укрэнерго, согласились на отсрочку выплат по долгу сроком на два года до конца 2022 года.

"Сегодня Укравтодор объявляет, что получила необходимые согласия от правомочных владельцев ценных бумаг относительно письменной резолюции об одобрении предложенных изменений, как описано в меморандуме о согласии от 28 июля 2022 года", - говорится в заявлении компании. Заявление аналогичного содержания было распространено и в Укрэнерго.

Для Укрэнерго речь идет о "зеленых бондах" на сумму 825 млн долларов под 6,875% и сроком обращения до 2026 года. Что касается Укравтодора, то речь идет о выпуске на сумму 700 млн долларов под 6,25% с оборотом до 2028 года. Оба долга гарантированы государством, так что в случае несостоятельности эмитентов обслуживать эти долги обязательства перешли бы на государство Украину.

В конце июля стало известно, что Украина предлагает владельцам еврооблигаций "Укравтодора" и "Укрэнерго" отсрочить выплату долгов по ним минимум на 2 года.

Кроме того, в среду, 10 августа, Украина получила необходимые согласия от собственников евробондов о реструктуризации суверенного долга – отсрочке выплат и срокам погашения по ним на два года.

Детальнее об условиях реструктуризации долга Украины читайте по ссылке.

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