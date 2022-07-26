Тримачів євробондів "Укренерго" та "Укравтодору" теж просять відтермінувати виплати боргів

Україна пропонує власникам єврооблігацій "Укравтодору" та "Укренерго" відтермінувати виплату боргів за ними щонайменше на 2 роки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Він зауважив, що наразі держава консолідує всі наявні ресурси на першочергові потреби: фінансування армії, підготовку до опалювального сезону, виплату пенсій, відновлення критичної інфраструктури.

"У рамках узгодженої та скоординованої політики, яку впроваджує Міністерство фінансів, Україна відверто говорить з усіма нашими кредиторами щодо відтермінування виплат за нашими боргами. У тому числі за боргами державних компаній", – зазначив очільник уряду.

Тому Кабмін прийняв документи, якими пропонує власникам облігацій "Укравтодору" на суму 700 млн доларів відстрочити погашення відсотків за ними до кінця 2024 року.

Власникам цінних паперів "Укренерго" на суму 825 млн доларів запропонували відтермінувати виплати також на 2 роки.

"Очікуємо, що кредитори підтримають звернення України. В умовах нинішніх безпрецедентних викликів така політика буде стосуватися всіх наших зобов’язань", – додав прем’єр.

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Нагадуємо:

Державний Укравтодор повідомив інвесторам про можливість відтермінування виплат за єврооблігаціями на суму 700 млн доларів, які торік було випущено під державні гарантії.

У липні торік "Укравтодор" випустив євробонди на 700 мільйонів доларів під 6,25% річних на строк 7 років під державні гарантії.

Україна обговорює з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями можливості перегляду графіка виплат за зовнішнім боргом.