Новая Зеландия расширила санкции против России
Власти Новой Зеландии расширили санкции против России - они внедряются против ряда предприятий военно-промышленного комплекса, компаний "СОГАЗ" и "РЖД".
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Санкции внедряются против страховой компании "СОГАЗ", компании "РЖД" и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России", – отмечается в заявлении МИД Новой Зеландии.
Санкции предусматривают широкий спектр мероприятий, включая запрет на поездки, замораживание активов, запрет на проведение финансовых операций и прибытие в страну морских и воздушных судов.
А также запрещают физическим и юридическим лицам Новой Зеландии предоставлять товары и услуги ВС России, ее оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции.
Напоминаем:
Новая Зеландия также запретит импорт российского золота (с 25 июля) после подобных запретов стран G7 и Австралии.
Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях против российских государственных предприятий и оборонных структур в ответ "на продолжающуюся жестокость в Украине".
Ранее Новая Зеландия объявила о новых санкциях против крупнейших российских банков и финансовых учреждений в рамках "реакции правительства на вторжение России в Украину".
Также Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против российских политиков и оборонных учреждений, "поддерживающих действия Путина в Украине".