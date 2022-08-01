Новая Зеландия расширила санкции против России

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Власти Новой Зеландии расширили санкции против России - они внедряются против ряда предприятий военно-промышленного комплекса, компаний "СОГАЗ" и "РЖД".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Санкции внедряются против страховой компании "СОГАЗ", компании "РЖД" и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России", – отмечается в заявлении МИД Новой Зеландии.

Санкции предусматривают широкий спектр мероприятий, включая запрет на поездки, замораживание активов, запрет на проведение финансовых операций и прибытие в страну морских и воздушных судов.

А также запрещают физическим и юридическим лицам Новой Зеландии предоставлять товары и услуги ВС России, ее оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции.

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Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях против российских государственных предприятий и оборонных структур в ответ "на продолжающуюся жестокость в Украине".

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