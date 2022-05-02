Новая Зеландия объявила о санкциях против оборонных предприятий и сенаторов РФ

Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против российских политиков и оборонных учреждений, "поддерживающих действия Путина в Украине".

Об этом заявила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута.

"Этими санкциями мы демонстрируем намерение продолжать преследовать тех, кто несет ответственность за вторжение России в Украину", - отметила она.

"Мы поддерживаем народ Украины и стремимся привлечь к ответственности президента Путина и его команду разжигателей войны", - добавила Махута.

Последний раунд санкций направлен на 170 членов Совета Федерации России, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора, способствовавших посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины, пояснили в МИД Новой Зеландии.

Правительство Новой Зеландии также усилило санкции в отношении более 400 человек, которым ранее запретили въезд в страну.

По словам главы МИД, это решение "еще больше запретит им вести деятельность в Новой Зеландии", а также не позволит государству стать "финансовым убежищем для причастных к незаконной деятельности России в Украине".

Напомним:

Ранее Новая Зеландия объявила о новых санкциях против крупнейших российских банков и финансовых учреждений в рамках "реакции правительства на вторжение России в Украину".

Экономическая правда