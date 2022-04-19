Новая Зеландия ввела санкции против 80% банковской системы России

Новая Зеландия объявила о новых санкциях против крупнейших российских банков и финансовых учреждений в рамках "реакции правительства на вторжение России в Украину".

Об этом говорится в заявлении правительства.

По словам главы МИД страны Нанаи Махуты, Новая Зеландия вводит санкции потив 18 финансовых учреждений, включая центральный банк России, суверенный фонд и крупнейшие финансовые учреждения страны.

"Эти основные учреждения составляют примерно 80% общих банковских активов России", – сказала Наная Махута.

"Эти санкции направлены на то, чтобы нанести экономические и политические потери, в частности, против организаций, финансирующих продолжение вторжения в Украину.

С этим последним раундом санкций Новая Зеландия присоединяется к странам по всему миру, наложившим суровые наказания на президента Путина и систему финансирования его незаконного вторжения", - добавила она.

Этот раунд санкций направлен на:

три основных государственных финансовых учреждения, включая банки и ключевой инвестиционный фонд;

восемь крупнейших банков;

семь других важных банков в связи с олигархами, оборонным сектором России и аннексией Крыма.

"Мы глубоко озабочены сообщениями о жестокости со стороны российских войск. Новая Зеландия продолжает осуждать войну Путина и поддерживает расследование Международного уголовного суда по зверствам, совершенным против граждан Украины", - добавила Махута.

В последний раунд санкций попали 18 организаций: Альфа-Банк, Банк Россия, Банк "Открытие", Черноморский банк развития и реконструкции, Центральный банк Российской Федерации, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Генбанк, Промышленный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк, Российский фонд прямых инвестиций, Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк, ВТБ.

Экономическая правда