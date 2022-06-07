Новая Зеландия ввела санкции против "Газпрома" и более 40 компаний РФ и Беларуси

Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях против российских государственных предприятий и оборонных структур в ответ "на продолжающуюся жесткость в Украине".

Об этом заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

"Наибольшая российская компания ("Газпром" - ред.) и десятки попавших под санкции военных и промышленных корпораций играют решающую роль в разжигании незаконной и неспровоцированной войны в Украине", - заявила министр.

По ее словам, Новая Зеландия "продолжает решительно противостоять вторжению Путина, вводя санкции и принимая меры по поддержке Украины".

"Мы не хотим, чтобы физические и юридические лица, попав под санкции, считали, что эта страна является для них безопасным убежищем, или чтобы предприятия Новой Зеландии нечаянно финансировали войну. Для нас важно сыграть свою роль, тормозя технику войны".

Эти компании, контролируемые правительством Путина, имеют стратегическое значение для России, поскольку они обеспечивают сырье, инфраструктуру, коммуникации, транспорт, оружие и финансирование.

Одна из попавших под санкции госкомпаний - "Газпром", крупнейшая российская компания и ключевой источник экспортных доходов России по продаже газа. Мы также ввели санкции против компаний, создающих оружие и военные технологии и являющиеся частью огромного военно-промышленного комплекса России", - заявила Махута.

Под санкции попали 44 структуры, в том числе шесть белорусских оборонных структур.

В рамках этих ограничений компаниям и гражданам Новой Зеландии будет запрещено взаимодействовать с попавшими под санкции российскими и белорусскими предприятиями.

Напомним:

Ранее Новая Зеландия объявила о новых санкциях против крупнейших российских банков и финансовых учреждений в рамках "реакции правительства на вторжение России в Украину".

Также Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против российских политиков и оборонных учреждений, "поддерживающих действия Путина в Украине".

Экономическая правда