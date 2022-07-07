Таможенный безвиз с ЕС заработает до конца года - Минфин

Украину пригласили в Конвенцию о процедуре совместного транзита (NCTS), которую называют "таможенным безвизом" - правительство ожидает, что международное применение начнется в конце этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

При этом Украину пригласили в Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами.

Решение принято по результатам рассмотрения выводов финальной Оценочной миссии Генерального директората по налогообложению и Таможенному союзу Европейской комиссии.

"Таможенный безвиз" позволит украинскому бизнесу пользоваться такими упрощениями:

одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами (со странами ЕС и Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией).

авторизованные предприятия могут отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы;

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украинские финансовые гарантии будут действовать еще в 35 странах.

Ожидается, что приступить к международному применению NCTS Украина сможет уже в конце 2022 года. Для этого парламент должен принять законопроект № 7420, который в июне был принят в первом чтении, законопроекты о присоединении к двум конвенциям и осуществить все соответствующие международные процедуры.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита и NCTS является важным шагом будущего членства Украины в ЕС.

Напоминаем:

Недавно Украина завершила международное тестирование национального приложения NCTS, что подтвердило техническую готовность присоединиться к европейской Конвенции по процедуре совместного транзита.

Украина уже почти выполнила пять запланированных "безвизов", причем энергетический, торговый и транспортный уже выполнен, а таможенный ожидается в течение лета.