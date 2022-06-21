Рада наблизила "митний безвіз" з Євросоюзом

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт змін до Податкового кодексу, що є необхідним для укладання "митного безвізу" з Євросоюзом.

Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Законопроєкт №7420 підтримали 269 народних депутатів. Документ передбачає зміни, необхідні для забезпечення міжнародного застосування NCTS та подальшої гармонізації Митного кодексу України з Митним Кодексом ЄС.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, Україна розраховує на підписання "митного безвізу" з ЄС протягом літа. До кінця року Україна має успішно пройти Оціночну місію та приєднатися до необхідних для "митного безвізу" конвенцій.

Зміни до Митного кодексу передбачають можливість можливість використання транзитних декларацій в NCTS без необхідності оформляти додаткові транзитні документи в межах 36 країн світу. Документ розширює спектр підприємств, яким стануть доступні митні спрощення за аналогією з ЄС.

Зокрема, йдеться про вимоги до фінансової стійкості для підприємств, що мають статус АЕО (найвищий ступень довіри) та можливість використання комбінації спрощень без вимог до фінансової стійкості для підприємств без статусу АЕО та підприємств, що користуються NCTS.

Нещодавно Україна завершила міжнародне тестування національного застосунку NCTS, що підтвердило технічну готовність приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Крім того, як раніше пояснювали у Міністерстві фінансів, передбачається запровадити європейську систему прийняття рішень для надання авторизацій на спрощення за заявою підприємства, європейську модель попередніх рішень щодо класифікації та країни походження товарів, гарантування сплати митних платежів з можливістю звільнення від гарантування для підприємств, що переміщують будь-які товари.

Нагадуємо:

Україна вже майже виконала пʼять запланованих "безвізів", причому енергетичний та торговельний вже виконано, до кінця місяця очікується транспортний, а митний – протягом літа.

Наприкінці травня Кабінет міністрів підтримав проєкт змін до Митного кодексу, що необхідно для застосування комп'ютеризованої транзитної системи NCTS на шляху до "митного безвізу" з ЄС.