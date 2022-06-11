Україна технічно готова до "митного безвізу" з ЄС

Україна завершила останній етап тестування - міжнародне тестування національного застосунку NCTS і технічно готова приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Про це повідомляє Держмитслужба.

"Ми кажемо: якщо в одній країні виникає проблема, то вона стає проблемою для всіх інших країн. Тому мета тестів – переконатися, що Україна може взаємодіяти з іншими доменами, що українська система покриває всі транзитні сценарії і що система працює в усіх країнах однаково", - зазначив Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт EU4PFM з питань митниці.

Успішне проходження "Conformance Testings" є необхідною умовою для отримання Україною офіційного запрошення приєднатися до Конвенції.

Наступним кроком у просуванні України до вступу до Конвенції про процедуру спільного транзиту має бути оціночна місія DG TAXUD. Попередня оціночна місія відбулася у листопаді 2021.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів підтримав проєкт змін до Митного кодексу, що необхідно для застосування комп'ютеризованої транзитної системи NCTS на шляху до "митного безвізу" з ЄС.