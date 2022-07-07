Правительство отменило критический импорт товаров – нардеп

Кабинет министров отменил перечень товаров критического импорта – для импорта услуг ограничения еще продолжают действовать в частичном объеме.

Об этом сообщил в Telegram нардеп, первый заместитель председателя финансового комитета Совета Ярослав Железняк.

"Кабмин упразднил критический импорт на товары. Но для импорта услуг ограничения еще продолжают действовать в частичном объеме", - написал нардеп.

Напомним:

21 июня Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлин и НДС на импортные товары и растаможку автомобилей (с 1 июля). Документ создал основания для отмены перечня товаров критического импорта.

30 июня закон подписал президент Владимир Зеленский, с 1 июля он вступил в силу в полном объеме.

В Министерстве экономики посчитали, что возврат пошлины и налога на добавленную стоимость на импортные товары увеличат ежемесячные доходы бюджета на 3,5 млрд грн.

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В НБУ заявляли, что принятие данного закона создает основания для отмены перечня товаров критического импорта.

Он был создан, чтобы сдержать отток валюты за границу в условиях войны - фактически действовал запрет импорта всех товаров за исключением тех, которые содержались в этом перечне.

Однако список товаров критического импорта пересматривался в сторону увеличения 18 раз, поскольку в этом нуждался украинский бизнес, который возобновлял производство.

"Сегодня список товаров критического импорта содержит около 90% всех товарных категорий", - объясняли в НБУ.

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Экономическая правда