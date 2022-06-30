Зеленский подписал закон об отмене льгот по импорту товаров и авто

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары и растаможку автомобилей (с 1 июля).

Об этом сообщили в Telegram глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев и его первый заместитель Ярослав Железняк.

По словам Железняка, закон с 1 июля вступает в силу в полном объеме.

Документом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами.

В то же время предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Напомним:

21 июня Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлин и НДС на импортные товары и растаможку автомобилей (с 1 июля).

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Экономическая правда