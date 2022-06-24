Импортные пошлины и НДС возвращаются: в Минэкономики оценили, сколько это принесет бюджету

В Министерстве экономики посчитали, что возврат пошлины и налога на добавленную стоимость на импортные товары увеличат ежемесячные доходы бюджета на 3,5 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

По оценкам Министерства экономики, они [доходы бюджета] увеличатся на 3,5 млрд грн. Это будет способствовать уменьшению объемов финансирования дефицита бюджета со стороны Национального банка, а соответственно – снижению девальвационного давления", – объясняют в НБУ.

Там напомнили, что с 1 июля возвращаются отмененные в начале полномасштабного вторжения пошлины и НДС на импортные товары и растаможку автомобилей.

Регулятор считает, что принятие закона также создает основания для отмены перечня товаров критического импорта. Он был создан, чтобы сдержать отток валюты за границу в условиях войны – фактически действовал запрет импорта всех товаров за исключением тех, которые содержались в этом перечне.

Однако список товаров критического импорта пересматривался в сторону увеличения 18 раз, поскольку в этом нуждался украинский бизнес, который возобновлял производство. "Сегодня список товаров критического импорта содержит около 90% всех товарных категорий", - объясняют в НБУ.

"Экономика развивается и требует больше импортных товаров и сырья. После того, как Нацбанк устранит ограничения на покупку и перевод иностранной валюты за границу для покупки товаров критического импорта, правительство со своей стороны отменит постановление о перечне товаров критического импорта", – заявила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

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В то же время, в НБУ считают, что закон создает предпосылки для отмены ограничений на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта исключительно товаров. "В условиях военного положения мы считаем целесообразным сохранить ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта услуг", - отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Напоминаем:

Верховная Рада 21 июня приняла правительственный законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары и растаможку автомобилей (с 1 июля).