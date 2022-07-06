Рынок новых авто в РФ продолжает падение: продажи в июне обвалились на 80%

В РФ рынок новых автомобилей продолжил падение: в июне он был в 5,5 раза меньше, чем годом ранее - продали лишь 27,8 тыс машин.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Отмечается, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июне упали на 82%, до 27,8 тыс. штук - данные не включают отчеты BMW, Mercedes-Benz, а также Chery и ее марку Exeed - они отчитываются лишь поквартально.

По итогам шести месяцев рынок упал на 56,9% – до 370,2 тыс штук.

"При этом результат июня несколько лучше майских продаж: тогда рынок составлял 24,3 тыс штук. Месяцем ранее он насчитывал 32,7 тыс. проданных машин, а в марте - 55,1 тыс штук", - пишет газета.

Такая ситуация возникла в результате логистического кризиса и санкционных ограничений из-за вторжения РФ в Украину.

Большинство иностранных брендов, за исключением китайских, приостановили производство в РФ и поставки в страну еще в конце февраля – в марте, а российские концерны испытывают проблемы с производством из-за нехватки компонентов.

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Напомним:

Продажи российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" по итогам первого полугодия 2022 года упали в 2,7 раза (62,7%), в годовом исчислении июньские продажи компании сократились в 5,4 раза (на 81,3%).

В мае российский автопром показал падение производства легковых автомобилей на 96,7% в годовом исчислении.

После полномасштабного вторжения иностранные автопроизводители стали останавливать или приостанавливать производство в России. К примеру, японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в РФ на 6 месяцев - в компании считают, что ситуация в Украине станет еще более "серьезной и затяжной".

Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault перешли в государственную собственность РФ.

Экономическая правда