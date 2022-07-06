Украинскую газотранспортную систему оптимизируют, ведь поставки из РФ в Европу могут исчезнуть

Украинскую газотранспортную систему ожидает масштабная оптимизация вследствие существенного сокращения поставок российским Газпромом в Европу, а за 3-5 лет они могут вообще исчезнуть.

Об этом рассказал генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон во время брифинга в Медиацентре Украины.

"Нам уже не нужна подобная мощность газотранспортной системы. Мы понимаем, что скорее всего в перспективе 3-5 лет Европа полностью откажется от российского газа и фактически потребности в транзите через Украину уже не будет", – заявил Макогон.

В то же время он подчеркнул, что последний кубический метр российского газа, который придет в Европу, должен идти именно через украинскую систему, а не по Северному потоку-1. Поэтому Украина добивается остановки Северного потока-1 и подала соответствующее представление немецкому правительству и регулятору.

По его словам, ГТС Украины будет работать, поскольку у страны есть собственная добыча газа. Кроме того, Украина будет ориентироваться на производство биометана – газа из органического сырья. В прошлом году Верховная Рада приняла закон о биогазе, позволяющий закачивать биометан в сети, а 5 июля Нацкомиссия по энергетике позволила подавать метан в сети облгазов и сети ОГТСУ.

"Готовятся изменения в кодекс газотранспортной системы и мы надеемся, что в перспективе 3-5 лет Украина сможет производить до 2 млрд кубических метров биометана", - добавил Макогон.

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Напоминаем:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что Европейскому союзу необходимо разработать экстренные планы, чтобы подготовиться к полному прекращению поставок российского газа.