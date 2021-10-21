Рада ухвалила закон для розвитку ринку біогазу

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Парламент проголосував в цілому закон щодо залучення інвестицій та розвитку ринку біометану.

Про це відомо з трансляції позачергового засідання Верховної Ради 21 жовтня.

Документ №5464 підтримали 285 народних депутатів. Він спрямований на розвиток виробництва, експорту біометану та залучення інвестицій у напрямок.

Згідно закону, біометан – це газ, фізико-технічні характеристики якого відповідають вимогам на природний для подачі до газотранспортної системи чи використання як моторного палива. Його виробляють з відходів агросектору.

Завдяки цьому в Україні зможуть видавати гарантії походження на обсяг поданого в ГТС біометану. Використання реєстру біометану дозволить експортувати вироблений газ.

Біогаз в Україні виробляється на 51 біогазовій установці загальною потужністю 97 МВт. Сумарне валове виробництво біогазу в 2019 році оцінюється у близько 100 млн нм3/рік, і лише 34% потенціалу енергії цього біогазу перетворено в корисну електричну (156 ГВт∙год) та теплову (128 ТДж) енергію.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 9 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт, що спрямований на розвиток ринку біометану в Україні, зокрема – залучення інвестицій та розширення експорту.

Оператор газотранспортної системи України розглядає можливість її використання для транспортування біометану та водню, адже світ "рухається до часу, коли викопне паливо не буде використовуватися".

Економічна правда