Киев и Варшаву хотят объединить скоростной железной дорогой: во сколько это обойдется

getty images

Столицы Украины и Польши планируют объединить по скоростной железной дороге, этот проект оценивают в 1,2 млрд долларов.

Соответствующий проект содержится в Плане восстановления Украины, представленном в Лугано в понедельник.

О скоростном сообщении между Киевом и Варшавой говорят еще с 2019 года, когда Министерство инфраструктуры анонсировало запуск скоростного железнодорожного маршрута Киев-Львов-Варшава-Берлин.

В начале года в Мининфраструктуры рассказывали, что благодаря строительству евроколеи Киев — Варшава время в пути будет занимать до 4 часов. Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину стороны совместно нарабатывали план реализации проекта и готовились к его презентации на уровне ЕС.

Справка. Поезда в Украине движутся по "широкому" пути (1 520 мм), распространенному на территории стран бывшего СССР. Такую же колею использует Литва, Латвия и Эстония, а также Беларусь. Большинство стран Евросоюза (за исключением Испании и Португалии), вместо этого, пользуются "узким" колеем (1 435 мм).

Напоминаем:

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина начнет поэтапное строительство узкого европейского пути, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской. Ранее в разговоре с ЭП операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин отмечал, что рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.

ВИДЕО ДНЯ

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сказал, что перевод одной железнодорожной линии на стандарт ЕС будет стоить от 2 до 3 миллиардов долларов.