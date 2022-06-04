Кубраков оцінив вартість переходу на євроколію

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков сказав, що переведення однієї залізничної лінії на стандарт ЄС коштуватиме від 2 до 3 мільярдів доларів.

Про це він сказав FT.

І при цьому, за його словами, потрібні додаткові інвестиції для збільшення пропускної спроможності на прикордонних переходах.

Нагадуємо:

Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, аби з’єднати свою залізницю з європейською.

Раніше в розмові з ЕП операційний директор Укрзалізниці В’ячеслав Єрьомін зазначав, що зміна колії – "це дорого, довго та складно, але необхідно". За його словами, розглядаються такі етапи: Львів-Київ, Львів-Одеса, Львів-Кривий Ріг.