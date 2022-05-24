Україна розпочне будівництво євроколії – Шмигаль

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Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, аби з’єднати свою залізницю з європейською.

Про це розповів прем’єр-мініср Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні.

Довідка. Потяги в Україні рухаються "широкою" колією (1 520 мм), розповсюдженою на теренах країн колишнього СРСР. Таку ж колію використовує Литва, Латвія та Естонія, а також – Білорусь. Більшість країн Євросоюзу (за винятком Іспанії та Португалії), натомість, послуговуються "вузькою" колією (1 435 мм).

Раніше в розмові з ЕП операційний директор Укрзалізниці В’ячеслав Єрьомін зазначав, що зміна колії – "це дорого, довго та складно, але необхідно". За його словами, розглядаються такі етапи: Львів-Київ, Львів-Одеса, Львів-Кривий Ріг.



Крім того, розповів він, Україна планує найближчим часом підписати "митний безвіз", тобто приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Цей документ, зазначив він, є основою для переміщення товарів між країнами-членами ЄС. Технічно країна до цього вже готова.

"Таке приєднання дозволить значно прискорити проходження митниці та пришвидшити потік товарів. Це краща якість митниці та нові можливості для українського бізнесу", – додав прем’єр.

У частині транспорту також готується Угода з ЄС про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень. Європейська Комісія вже рекомендувала країнам-членам лібералізувати такі перевезення з Україною, заявив Шмигаль, і робота в цьому напрямку йде активними темпами.

Прем’єр розповів і про два інші проєкти з інтеграції: приєднання України до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA. Щодо першого, Шмигаль не зазначив конкретних термінів виконання. Натомість приєднання України до Єдиної зони платежів може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій.