Газ в Европе приблизился к отметке в 1800 долларов: в чем причина

Цены на газ в главном хабе Европы пересекли отметку в 1800 долларов за тысячу кубометров, ведь забастовки работников в Норвегии ставят под угрозу поставки из страны.

Об этом известно из данных лондонской биржи ICE.

В последний раз такие котировки наблюдались почти четыре месяца назад. По данным ICE, в понедельник котировки августовских контрактов достигли 160 евро за МВт-час, или 1771,2 долл. за тысячу кубов. К 14:10 по Киеву котировки несколько ослабли, но остались на высоком уровне в 158 евро за МВт-час, или более 1750 долл. за тысячу кубов.

Как пишет Bloomberg, причиной стали запланированные забастовки в Норвегии, по которым планируется закрыть три месторождения, а запланированные на следующий день действия приведут к остановке еще трех проектов. В условиях сокращения газовых поставок Газпрома в страны Европы регион стал еще более зависим от поставок из Норвегии.

Напоминаем:

Российский Газпром с 11 по 21 июля полностью отключит газопровод "Северный поток" – в Германии допускают, что после этого поставки газа могут не возобновить.

Ранее Германия запустила второй этап экстренного газового плана на фоне сокращения поставок из России - следующая ступень плана - государственное регулирование потребления газа. Этому предшествовало существенное сокращение прокачки "Газпромом" газа в ЕС. Так, по Северному потоку проходит только 40% газовой мощности трубы.