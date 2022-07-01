РФ полностью отключит "Северный поток" на 10 дней из-за ремонта

Российский Газпром с 11 по 21 июля полностью отключит газопровод "Северный поток" - в Германии допускают, что после этого поставки газа могут не возобновить.

Об этом сообщает российское СМИ Коммерсант со ссылкой на прессслужбу Nord Stream AG.

Отключены будут обе нити газопровода, как говорят в компании – для планового ежегодного ремонта. Компания утверждает, что отключить газопровод необходимо для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Ранее Германия запустила второй этап экстренного газового плана на фоне сокращения поставок из России - следующая ступень плана - государственное регулирование потребления газа. Этому предшествовало существенное сокращение прокачки "Газпромом" газа в ЕС. Так, по Северному потоку проходит только 40% газовой мощности трубы.

Одновременно с этим РФ уже отключила ряд стран от газа из-за отказа платить за голубое топливо в рублях. Среди них – Польша и Болгария.

При таких предпосылках в правительстве Германии допускают, что Россия не возобновит поставки природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1" после запланированных ремонтных работ.

Цены на газ на европейском рынке по данным ICE Futures колеблются на уровне 146 евро за МВт-час или 1600 долларов за тысячу кубометров.