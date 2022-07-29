В одесских портах 10 судов уже готовы к отправке

Десять судов в портах "Одесса" и "Черноморск" уже загружены зерном и готовы к отправке.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, МИУ в комментарии ЭП.

Отмечается, что всего в портах загружено уже 17 судов.

"Впервые с 24 февраля в морских портах Украины возобновлена работа. Суда, которые были загружены зерном еще зимой, готовы к выходу, как только наши партнеры, ООН и Турция согласуют "зеленый коридор" в направлении Босфора", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил, что экспорт зерна начнется с отправки нескольких загруженных кораблей, но не смогли покинуть порт из-за начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщили Экономической правде в министерстве, всего в трех разблокированных портах находится 37 судов, которые из-за начала полномасштабной войны не смогли выйти из этих портов.

В разрезе портов, больше всего продовольственных грузов расположено в Черноморске (326,8 тыс тонн) и Южном (169,8 тыс тонн). В порту Одессы находится еще 95,5 тыс. тонн агропродукции.

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Напоминаем:

Первые договоры о страховании судов, которые будут перевозить украинское зерно после разблокирования портов, уже подписаны – это необходимо для того, чтобы судовладельцы отправили свой транспорт в Украину.

В Стамбуле в пятницу состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Уже в среду прошла церемония открытияСовместного координационного центра (СКЦ), необходимого для работы инициативы. Первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт.

На следующий день после соглашения 23 июля, российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту – 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

По оценке Мининфраструктуры, три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать ежемесячно около 3 млн тонн агропродукции.