Синдикати Lloyd's взялися страхувати судна з українськими зерном – є перші контракти

Перші договори про страхування суден, які перевозитимуть українське зерно після розблокування портів, вже підписані – це необхідно для того, аби судновласники відправили свій транспорт в Україну.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на виконавчого директора Lloyd's of London Джона Ніла.

Він заявив, що договори страхування зернових вантажів були підписані в середу, 27 липня.

"Буквально цього тижня ми намагалися створити інструменти страхування морських вантажів для транспортування зерна", — сказав Ніл Financial Times.

"Ми працювали з двома або трьома різними інституціями, аби це сталося . . . і зараз вони (контракти – ЕП) підписуються".

Ніл пояснив, що підписантами є низка синдикатів Lloyd's, які є групами страховиків, які об’єднують капітал і беруть на себе страхові ризики.

Він сказав, що Lloyd’s був "впевнений" щодо ризиків, які покриваються. "Ми не вважаємо, що це (судна, які заходитимуть в чорноморські порти України – ЕП) не підлягає страхуванню. Тут немає нічого, що б стверджувало, що це не підлягає страхуванню", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Проте він підтвердив побоювання ринку щодо того, що вартість такого страхування буде вищою внаслідок більше складного процесу страхування.

Рекомендуємо почитати: Порти знову запрацюють. Що підписали в Стамбулі та як тепер Україна буде вивозити зерно?

Нагадуємо:

У Стамбулі у пʼятницю відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. Вже у середу відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), необхідного для роботи ініціативи.

Першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

На наступний день після угоди 23 липня, російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту – 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Завдяки розблокуванню трьох українських портів на Чорному морі експортна виручка за місяць зросте на 1 млрд доларів. Три розблоковані чорноморські порти України зможуть експортувати щомісяця близько 3 млн тонн агропродукції – такою є оцінка Міністерства інфраструктури.