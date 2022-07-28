Новости 28 июля: Украина наращивает экспорт электроэнергии, Египет отменил контракты на украинскую пшеницу

О зерне. Египет расторг контракты на 240 тысяч тонн украинской пшеницы, которые были забронированы государственным покупателем зерна на поставку в феврале и марте, но так и не были отгружены из-за вторжения России в Украину

О нефти. Саудовская Аравия поднимет цену на основной сорт нефти – Arab Light – для азиатских покупателей, несмотря на прогнозы, что нефтяной рынок в сентябре может наоборот просесть

О Привате. Днепровский апелляционный суд решил взыскать с государственного Приватбанка 17,5 млн долларов в пользу Елены Боголюбовой, экс-жены бывшего акционера банка Геннадия Боголюбова

Об энергетике. Европейская энергосеть ENTSO-E разрешила увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза с 30 июля

О технологиях. Немецкий концерн Volkswagen ведет разработку беспилотного летательного такси V.MO, первый прототип которого представили в Пекине.

Эксклюзивы ЭП

От электрогрузовика до баги. Как инженер из Кривого Рога производит легкие машины для военных.

Разработчик электрического грузовика организовал серийное производство баги для фронта. Каркас автомобиля спроектировал самостоятельно, а элементы ходовой части и двигатели берет из старых "Жигулей".