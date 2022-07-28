Ексдружина Боголюбова відсудила в Приватбанку $18 мільйонів – банк подає касацію

Дніпровський апеляційний суд вирішив стягнути з державного Приватбанку 17,5 млн доларів на користь Олени Боголюбової, ексдружини колишнього акціонера банку Геннадія Боголюбова.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Так, 27 липня Дніпровський апеляційний суд залишив без змін рішення Жовтневого районного суду м. Дніпро про стягнення з Привату на користь Олени Боголюбової коштів, зокрема на депозитах, на суму понад 17,5 млн доларів.

В рамках справи №201/473/17 Боголюбова стверджує, що 22 грудня 2016 року банк списав кошти з її рахунків, про що їй стало відомо з виписок за рахунками у системі "Приват24". У суді ексдружина мільярдера доводить, що Приватбанк порушив зобов'язання по депозитним договорам, строк виконання яких ще не настав, а відтак вимагає їхнього розірвання.

Жовтневий райсуд м. Дніпра раніше своїм рішенням частково задовольнив позов Боголюбової до Приватбанку і розірвав кілька депозитних договорів, укладениху 2014-2016 роках, та стягнув з Приватбанку на її користь 15,7 млн дол, 1,8 млн євро і 30,4 млн грн.

Судді визначили, що кошти Боголюбової не могли бути конвертовані в акції банку в результаті процедури бейл-ін, адже вона не була пов'язаною з ексакціонерами банку особами. Подружжя розірвало шлюб у 2007 році.

"Звичайно, категорично не погоджуючись з черговим рішенням вказаних суддів апеляційного суду, ПриватБанк оскаржить його у Верховному Суді і буде неухильно відстоювати свої права та права кожного українця на справедливе судочинство та верховенство права", – заявили в Приватбанку.

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"Звичайно, категорично не погоджуючись з черговим рішенням вказаних суддів апеляційного суду, ПриватБанк оскаржить його у Верховному Суді і буде неухильно відстоювати свої права та права кожного українця на справедливе судочинство та верховенство права", – заявили в Приватбанку.

У 2021 році ця справа перебувала на розгляді у Верховному Суді. У постанові від 14 квітня судді зауважили, що Приватбанк аргументує повʼязаність Боголюбової з ексакціонерами банку відповідним рішенням Комісії з питань визначення пов'язаних із банками осіб.

Водночас саме рішення так і не було надане у ході засідань. Як наслідок, справу повернули в апеляційний суд для нового розгляду і перевірки фактичних обставин, від яких залежить правильне вирішення справи.