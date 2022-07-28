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Саудівська Аравія збирається рекордно підвищити ціни на нафту – Bloomberg

Четвер, 28 липня 2022, 12:46 - Економічна правда

Саудівська Аравія підніме ціну на основний сорт нафти — Arab Light — для азіатських покупців, попри прогнози, що нафтовий ринок у вересні може навпаки просісти.

Про це повідомляє Bloombreg.

Очікується, що найбільший світовий експортер сирої нафти оцінить Arab Light для Азії на рівні 10,80 доларів США за барель.

У той же час трейдери говорять, що падіння маржі для азіатських переробників означає, що таке підвищення може зменшити будь-які запити на додаткові барелі.

На початку липня держкомпанія Saudi Aramco повідомила, що в серпні Arab Light коштуватиме для азіатських покупців на $9,3 за барель більше за кошик нафти Омана і Дубая. Таким чином, підвищення цін може становити $1,5 за барель.

Трейдери при цьому зазначають, що рентабельність азіатських НПЗ знижується і зростання ціни на саудівську нафту може обмежити попит на неї. Вже у жовтні, на їхню думку, вартість близькосхідної нафти може знизитись.

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Ціни на нафту піднялись більш ніж на 1 долар за барель у четвер завдяки підвищенню схильності до ризику серед інвесторів на тлі зниження запасів нафти та відновлення попиту на бензин у США.

нафта Саудівська Аравія
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