Индия возобновит импорт подсолнечного масла из Украины

Индия, крупнейший импортер пищевого масла в мире, планирует в сентябре получить первые партии подсолнечного масла из Украины после пятимесячного перерыва в связи с блокадой украинских портов Россией.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Sunvin Group.

Поставки ожидаются объемом от 50 тысяч до 60 тысяч тонн благодаря разблокированию трех черноморских портов Украины для экспорта сельскохозяйственной продукции, сказал Сандип Баджория, главный исполнительный директор брокера и трейдера в Мумбаи.

По всей вероятности, грузы будут загружены в морских портах Одесса и Черноморск, добавил он.

"Мы начали получать предложения по августовским поставкам, но все будет зависеть от наличия судов", - сказал Баджория. "В Украине есть достаточные запасы масличных культур для переработки".

Импорт подсолнечного масла в Индию из Украины полностью остановился с апреля, поскольку вторжение России в страну заблокировало основные экспортные пути через море.

Отмечается, что решение правительства Индии разрешить беспошлинный импорт 2 миллионов тонн подсолнечного масла ежегодно в этом и в следующем финансовых годах повысит спрос. Индия закупила 1,89 млн тонн сырого подсолнечного масла в году, окончившемся октябрем, причем Украина поставляла почти 74% этих объемов, а Аргентина и Россия – по 12%.

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Так же, как планируется возобновление импорта подсолнечного масла из Украины, Индия также увеличит закупки пальмового масла после падения цен на него. Импорт вырастет до 800 тысяч тонн в сентябре с 750 тысяч тонн в августе, сказал Баджория. Это связано с большим спросом на жареную пищу во время фестивалей и потому, что сейчас пальмовое масло гораздо дешевле других видов масла, сказал он.

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Напоминаем:

Первые договоры о страховании судов, которые будут перевозить украинское зерно после разблокирования портов, уже подписаны – это необходимо для того, чтобы судовладельцы отправили свой транспорт в Украину.

В Стамбуле в пятницу состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Уже в среду прошла церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), необходимого для работы инициативы. Первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт.

На следующий день после соглашения 23 июля, российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту – 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

По оценке Мининфраструктуры, три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать ежемесячно около 3 млн тонн агропродукции.