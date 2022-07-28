H&M выставил на продажу свой бизнес в России

Ритейлер H&M, заявивший о выходе из РФ, ведет поиск покупателя на российскую часть бизнеса.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным газеты, потенциальным покупателям предлагаются права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс кв. м и товарные запасы общей стоимостью $210 млн.

По словам источника, знакомого с предложением, в выставленные на продажу активы входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% - до 2030-2050 годов, распределительный центр площадью 57,7 тыс кв. м, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью $210 млн.

Источник издания в отрасли подтвердил, что получило предложение о покупке российской структуры сети в первой половине июля. В H&M к вечеру среды комментарий газете не предоставили.

По словам источника на рынке, предложения о покупке российского бизнеса H&M, скорее всего, получили крупнейшие российские fashion-ритейлеры – Melon Fashion Group (более 840 магазинов под брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela), группа "Спортмастер" (более 600 точек). В компаниях оперативно на вопросы затруднились ответить.

Эксперты считают, что отказ H&M от поставки своей продукции в РФ делает продажу одному интересующемуся практически невозможной задачей.

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Скорее всего, прогнозируют они, компания будет распродавать товарные запасы и постепенно будет пакетами продавать права аренды, например, по форматам или городам.

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Экономическая правда