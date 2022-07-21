H&M перед уходом из РФ продаст остатки продукции без скидок

Шведский ритейлер H&M, объявивший о решении уйти из России, будет продавать оставшуюся продукцию по полной цене.

Об этом сообщается на российском сайте ритейлера.

"Компания H&M Group приняла решение остановить бизнес в России Физические магазины H&M и H&M Home в России временно откроются для реализации стока.

Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене", - говорится в сообщении.

"Мы откроем магазины на ограниченное время. Магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана", – пояснили в компании.

При этом онлайн-магазин H&M не возобновит работу – приобрести товары можно будет только в физических магазинах.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Шведский ритейлер H&M Group объявил, что решил начать процесс сворачивания бизнеса в России.

Экономическая правда